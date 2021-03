Bisschop Bonny niet akkoord met weigering Kerk om homoseksuele relaties te zegenen: “Ik voel plaatsvervangende schaamte”

De Antwerpse bisschop Johan Bonny heeft in niet mis te verstane bewoording kritiek gegeven op de weigering van de Kerk om homoseksuele relaties te zegen. Dat deed hij in een opiniestuk in de krant De Standaard . “Ik voel plaatsvervangende schaamte voor mijn Kerk”, klinkt het.

Deze week antwoordde de Congregatie voor de Geloofsleer negatief op de vraag of priesters verbintenissen tussen personen van hetzelfde geslacht mogen zegenen. Bonny voelt zich daar naar eigen zeggen “slecht” over. “Ik voel plaatsvervangende schaamte voor mijn Kerk. En ik voel vooral intellectueel en moreel onbegrip. Ik wil mij verontschuldigen tegenover allen voor wie dit responsum pijnlijk en onbegrijpelijk is. Hun pijn om de Kerk is vandaag de mijne.”

Volgens Bonny mist in het responsum van de Kerk onder meer “wetenschappelijke onderbouw”, “theologische nuance” en “ethische zorgvuldigheid”. Zo is hij niet akkoord met de passage die zegt “dat er in Gods plan in de verste verte geen gelijkenis of zelfs maar een analogie mogelijk is tussen het hetero- en het homohuwelijk”.

Warm en stabiel gezin

“Zelf ken ik homoparen, burgerlijk gehuwd, met kinderen, die een warm en stabiel gezin vormen, en bovendien actief deelnemen aan het parochiale leven”, voert hij aan. “Enkelen van hen zijn voltijds actief als pastoraal of kerkelijk medewerker. Ik ben hen bijzonder erkentelijk. Wie heeft er belang bij om te ontkennen dat hier geen gelijkenis of analogie met het heterohuwelijk mogelijk is?”

Hij heeft ook een probleem met de gevolgde logica die zegt dat God geen zonde kan goedkeuren; homoparen samenleven in zonde en dat de Kerk daardoor hun relatie niet kan zegenen. “‘Zonde’ is een van de moeilijkste theologische en morele categorieën om te definiëren, en dus een van de laatste om te kleven op personen en op hun manier van samenleven”, klinkt het beslist.

Op de synode over het huwelijk en het gezin in oktober 2015 werd volgens Bonny herhaaldelijk gesproken over passende rituelen en gebaren om ook homoparen te integreren, zelfs in het liturgische domein. “Uiteraard met respect voor het theologische en pastorale onderscheid tussen een sacramenteel huwelijk en de zegening van een relatie. De meerderheid van de synodevaders koos niet voor een liturgische zwart-witbenadering of voor een-alles-of-nietsmodel. Integendeel, de synode gaf juist impulsen om wijselijk te zoeken naar tussenvormen, die recht doen zowel aan de eigenheid van deze personen als aan de eigenheid van hun relatie.”

Dieren

Hij vindt ook dat het “weinig respectvol” is om het zegenen van homoparen op dezelfde manier te benaderen als de zegening van dieren, auto’s en gebouwen. “Een respectvolle benadering van het homohuwelijk kan alleen plaatsvinden in de bredere context van de ‘Orde van dienst voor het huwelijk’, als een eventuele variante op het thema huwelijk en gezinsleven, met een eerlijke erkenning van zowel de feitelijke gelijkenissen als verschillen.”