Biostatisticus Molenberghs: “Volgende week piek in ziekenhuisopnames”

“De paaspauze is nog maar net voorbij. Het effect ervan moeten we nu stilaan zien. De cijfers waren voor de paaspauze eigenlijk al aan het krimpen. Er was nog wel een stijging, maar die was dag op dag minder fel. De laatste drie dagen is het overgegaan in een daling”, verduidelijkt Molenberghs aan HLN LIVE.

“De hoop is dat het nog een tijdje doorgaat. Tegelijkertijd moeten we een slag om de arm houden. Het is natuurlijk een rustigere periode waarin er geen school is. Er wordt ook minder getest. We willen dat de positiviteitsratio, het aantal positieve testen op het aantal uitgevoerde testen, ook daalt. Eigenlijk stijgt dat nog, zowel in de meeste provincies als in de meeste leeftijdsgroepen”, zegt Molenberghs.

De ziekenhuisopnames gaan nog altijd de lucht in. Volgens Molenberghs zien we volgende week een piek in het aantal ziekenhuisopnames. “De ziekenhuisbezetting schommelt al dagen rond 3.000. Dat lijkt een beetje te stabiliseren. We zien nog wel een stijging op intensieve zorg (nu tot 865). De hoop was om niet boven 900 te gaan, maar waarschijnlijk zal dat niet lukken. We hopen nu om niet boven 1.000 te gaan. Er zit altijd een vertraging op. We zagen dat ook vorig jaar in maart en in oktober. Meestal als er een piek is, dan zien we die een week later in de ziekenhuiscijfers dan wel in het aantal besmettingen.”

Volledig scherm Geert Molenberghs © Joel Hoylaerts/Photo News

Privileges voor gevaccineerden?

Intussen kreeg meer dan 1,5 miljoen Belgen een eerste dosis van het vaccin. Er wordt momenteel gekeken of gevaccineerden bepaalde privileges zouden kunnen krijgen. “De discussie is bezig en wordt in Europees verband gevoerd. Je hebt een discussie rond het groene certificaat”, luidt het.

“Mensen kunnen zo bewijzen dat ze gevaccineerd zijn. Er gaan ook stemmen op om testinformatie en besmetting erop te vermelden. In Israël zien we zo’n certificaat. Men gebruikt dat om op restaurant of op café te gaan. De discussie is nog volop bezig. Het dilemma is: wanneer beginnen we daarmee? Een groot aantal mensen heeft nog geen toegang gehad tot het vaccin. In principe is het makkelijker in te voeren als iedereen de kans heeft gekregen om zich te laten vaccineren. Nu ligt het nog gevoelig.”

“Het lijkt erop dat nogal wat landen het niet zo heel vroeg zullen invoeren. We zitten met een groot aantal mensen ouder dan 65 jaar die gevaccineerd zijn met een eerste prik. Ook daar zitten we nog maar op een derde tot de helft van de mensen”, aldus Molenberghs.