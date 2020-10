Biostatisticus Molenberghs: "Strengere maatregelen over heel het land nodig”

De coronacijfers in ons land blijven stijgen. Tussen 16 en 22 oktober waren er dagelijks gemiddeld 12.491 nieuwe besmettingen met het coronavirus, een stijging met 44 procent tegenover de zeven dagen ervoor. ““We moeten opletten. Per dag werden in de periode tussen 16 en 22 oktober gemiddeld 468 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging van 85 procent. “Er is altijd een beetje een weekendeffect”, verduidelijkt Molenberghs. “Er worden minder mensen opgenomen op zaterdag en zondag. Wanneer het echt dringend is, gaat men dat uiteraard doen. We hopen toch dat we van een aantal verstrengingen het effect beginnen te zien op de cijfers.”

“Het is moeilijk om de cijfers van het aantal bevestigde gevallen goed te interpreteren”, gaat de biostatisticus verder. “We testen anders in deze periode. Mensen die asymptomatisch zijn worden niet getest, waardoor de cijfers een beetje zullen dalen. Zelfs als ze in werkelijkheid stijgen omdat we minder gaan testen. Op 20 oktober hebben we al 18.000 coronagevallen bevestigd. Het gaat nog zeer hard. We hopen in elk geval toch een knik te zien in de nabije toekomst. Vooral in Wallonië zijn de cijfers bijzonder alarmerend.”

Luik en Brussel

“We zien de incidentie, het aantal gevallen dat erbij komt op 14 dagen per 100.000 inwoners, zit rond de 1.300. Dat is een groot cijfer. Wie naar de provincie Luik kijkt, leest 2.400. Als we dat vertalen dan betekent dat dat in de provincie Luik 2,5 procent van de mensen de afgelopen veertien dagen een bevestiging heeft gehoord dat ze positief zijn. We moeten bedenken dat we niet iedereen vinden. Nu zeker niet omdat we de asymptomatische mensen niet testen. Het kan makkelijk 4 tot 5 keer zoveel zijn. Dat wil zeggen dat we boven 10 procent zitten in termen van mensen die besmet zijn geraakt in de provincie Luik. Luik is onze koploper.”

“In Brussel zit dat cijfer op 1.770. Dat is ook zeer slecht, maar we zien dat Luik toch een sprintje getrokken heeft. We moeten weten dat er een aantal gemeentes zijn in de provincie Luik waar de incidentie zelfs naar 5.000 à 6.000 gaat. Als we dat vertalen, betekent het dat ruwweg 20 procent van de mensen de laatste veertien dagen hebben gehoord dat ze besmet zijn. Dat zijn enorme aantallen. Zoiets hebben we nooit vastgesteld tijdens de eerste golf, maar toen werd er natuurlijk minder getest.”

Ook in Vlaanderen stijging

Ook in de rand rond Brussel gaat het snel. In West-Vlaanderen is er eveneens een sterke stijging. “Enkele zones in Vlaanderen, de Brusselse rand, gaan eigenlijk mee met Brussel. In Machelen zijn er ook incidenties die boven 2.000 zitten. In West-Vlaanderen stijgt het ook. Andere provincies lopen wat achter. We zien dat het verschil tussen waar Wallonië en Vlaanderen staat zo’n tien dagen is, als alles zo zou verdergaan. Hopelijk helpen de maatregelen, maar we willen ook in Vlaanderen het niet al te lang meer laten stijgen. Overal waar het stijgt, neemt de druk toe op de ziekenhuizen. Dat kunnen we missen als de pest.”

“Best maatregelen uitbreiden naar Vlaanderen is de boodschap van nogal wat mensen”, klinkt het. “We willen de Vlaamse curve ook snel stoppen. Als het in een gebied slecht gaat en in een ander gebied nog slechter, dan put men daar een beetje moed uit. Dat mag natuurlijk ook, maar het mag geen reden zijn om geen actie te ondernemen. We moeten ook randfenomenen vermijden. Heel veel mensen uit Wallonië zullen gebruik maken van diensten die in Vlaanderen nog wel bestaan en in Wallonië niet meer, bijvoorbeeld een fitness. Je wilt vermijden dat er veel bijkomend contact wordt gegenereerd tussen verschillende gebieden. Limburg doet het pak een beter dan Luik. We willen geen stromen op gang brengen.”

Strengere maatregelen

In de vorige golf zaten we al volledig in lockdown, nu niet. “Er zijn twee bedenkingen. In de eerste periode ging het heel snel. We kwamen uit een periode waarin er geen enkele maatregel was begin maart. De epidemie had een grote snelheid gekregen. Nu is de situatie echt niet goed, maar de snelheid is nog altijd lager. We schatten dat de verdubbelingstijd van het aantal gevallen zo’n tien dagen à twee weken is. Dat is ooit twee à drie dagen geweest. Daar zitten we vandaag niet. We moeten maatregelen nemen. We hebben iets meer tijd.”

“Bovendien zijn er een aantal maatregelen waarbij de allerstrengste versie niet nodig is. Winkels zijn nooit een grote bron van infecties geweest. Dat zijn vluchtige contacten en kan goed georganiseerd worden. Als het veilig kan en zonder al te grote massa’s moeten we het niet erger maken dan nodig. We proberen de scholen open te houden. Als we het contact voldoende beperken in een aantal sectoren, dan kan het werken zonder alles stil te leggen. Veel mensen pleiten voor strenge maatregelen, maar geen absolute lockdown”, besluit Molenberghs.

