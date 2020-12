Biostatisticus Molenberghs evalueert de maatregelen: “Ik durf niet uitsluiten dat kerstvakantie alsnog verlengd moet worden”

Premier De Croo in de clinch met Franstali­ge journalist: “Een persconfe­ren­tie dient om vragen te stellen, niet om politieke verklarin­gen af te leggen”

21:24 Tijdens de persconferentie van het Overlegcomité was er even sprake van een akkefietje tussen premier Alexander De Croo en een Franstalige journalist. Nadat de laatste al een eerste ‘vraag’ stelde over de “ondemocratische” vaccinatiecampagne in België, vroeg hij vervolgens aan de premier: “Wat hebben jullie sinds maart eigenlijk gedaan voor de mensen?”