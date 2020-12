Biostatisticus Molenberghs: “Belgische horeca zou als eerste in Europa kunnen heropenen”

De Belgische horeca zou als eerste in Europa kunnen heropenen. Dat zegt biostatisticus Geert Molenberghs bij HLN LIVE. “Onze cijfers evolueren gunstiger dan in buurlanden”, klinkt het. Volgens coronacommissaris Pedro Facon moeten we minstens drie weken in een gunstige zone zitten vooraleer er sprake zou kunnen zijn van een verdere versoepeling van de maatregelen.

Voor de volgende versoepelingen moeten we minstens drie weken in de veilige zone zitten volgens coronacommissaris Pedro Facon. “Predicties geven inderdaad half januari aan, maar daar is onzekerheid over”, zegt biostatisticus Geert Molenberghs bij HLN LIVE. “Voor een epidemie als deze is vijf, zes, zeven weken een lange periode. Er kunnen altijd wel dingen gebeuren en hopelijk in de goede zin, bijvoorbeeld het stagneren van het aantal ziekenhuisopnames mag niet blijven duren. We willen graag in de richting van 75 evolueren, dan zou de horeca kunnen rekenen op de versoepelingen. De sector heeft al voorstellen klaar zoals groen licht in de corona-app (als voorwaarde om de horeca te betreden).”

“We gaan dat moeten bekijken, net als de sector. Onze cijfers evolueren gunstiger dan in buurlanden en de kans bestaat dat wij als eerste in de rij staan om de horeca te heropenen als we die opoffering van Kerstmis en Nieuwjaar kunnen verteren. De app is zeker een positief en nuttig instrument, maar niet iedereen gebruikt het. Dus 100 procent betrouwbaar is het nooit. Daarnaast blijven maatregelen zoals afstand houden, inzetten op goede ventilatie en organisatie belangrijk. De sector wil en kan dat doen”, is Molenberghs overtuigd.

Cijfers

Molenberghs gaf ook zijn kijk op de nieuwste coronacijfers. “De positiviteitsratio zien we voor het eerst in lange tijd onder de 10 procent gaan. We komen van 30 procent voor het land en in Luik bedroeg die op een gegeven moment zelfs 50 procent. Een op de twee testen was positief. In de meeste Vlaamse provincies zit die nu behoorlijk onder de 10 procent. Ondertussen zitten de provincies Vlaams Brabant en Limburg net boven 7 procent. We zijn in de richting van de veilige 3 procent aan het gaan. We willen die positiviteitsratio onder 3 procent krijgen”, aldus Molenberghs.

“Het aantal gevallen daalt iets minder snel, maar dat hadden we verwacht. Dat heeft te maken met het oude testbeleid dat wordt hersteld. Het stagnerend aantal hospitalisaties moeten we wel goed in het oog houden. Dat kan te maken hebben met patiënten uit woonzorgcentra. We weten dat in enkele streken in het land de woonzorgcentra behoorlijk getroffen zijn. We zijn er niet en hebben nog een weg te gaan, maar heel wat curves geven aan dat we op de goede weg zijn.”

Over de winkels die vandaag heropenen, zei Molenbergs: “Hopelijk zien we niet te veel drukte en kan het wat gecontroleerd worden. De laatste dagen hebben we enkele voorbeelden gezien van drukte die we liever niet zien. Ik verwacht dat de drukte vanzelf verspreid zal zijn als de meeste winkels heropenen. Daar hebben we goede hoop op. Met de cijfers van vandaag mag dat geen groot effect hebben, als we de maatregelen maar goed volgen.”