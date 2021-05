Biostatisticus Kurt Barbé voorspelde dat we vandaag drempel van 500 patiënten op intensieve zouden halen

Vandaag liggen er nog 508 coronapatiënten op intensieve zorg, zo blijkt uit de cijfers van Sciensano. Kurt Barbé, professor biostatistiek aan de VUB, voorspelde dat we die richtdrempel om op 9 juni te versoepelen vandaag zouden halen. En kijk, we zitten daar effectief op een zucht van. Het is niet de eerste keer tijdens deze pandemie dat Barbé er met zijn wiskundige modellen ‘boenk’ op zit. Hij waarschuwt wel dat we stap voor stap verder moeten versoepelen, dat we nog altijd in het ziekenhuis kunnen belanden en dat reizigers zich best goed informeren.

“Op 16 april hebben we de laatste berekening gemaakt, toen de daling zich - nog traag - inzette. Het algoritme heeft toen berekend aan welke snelheid we zouden dalen en hoe die snelheid zou toenemen. De voorspelling van 27 mei was toen een realistische datum om de kaap van 500 ingenomen bedden op intensieve te bereiken.” Zo verklaarde Barbé zelf zijn accurate voorspelling in De Ochtend op Radio 1. De biostatisticus beseft dat wiskundige modellen altijd hun beperkingen hebben, maar hij probeert er zeker “aspecten die we kennen” in te stoppen. “Het vaccinatieritme, de historische cijfers die we hebben, de maatregelen die we hebben genomen, dat zijn zekerheden die erin zitten verwerkt. Maar ik doe geen voorafnames op de toekomst, ik laat het volledig afhangen van feiten en van metingen die we hebben.”

Volgens Barbé is de vaccinatiecampagne “nog altijd geen gouden middel”, ook al is die nu “netjes op dreef”. Hij wijst erop dat we toch nog ver van de groepsimmuniteit verwijderd zijn. “Dat betekent niet dat er niets mogelijk is, maar we keren nog niet onmiddellijk terug naar de normaliteit. Dat zal nog een tijdje duren.”

De biostatisticus hoopt dat we drie weken na de versoepelingen van 9 juni nog altijd met een reproductiewaarde onder de 1 zitten voor wat meer ademruimte. Op dit moment is die R-waarde 0,85. “Dat betekent dat we een bufferruimte van 0,15 hebben. We moeten onder de 1 blijven. Maar dan zouden we een zekere robuustheid hebben gecreëerd met de vaccinatiecampagne.” En dan kunnen we, volgens Barbé, opnieuw nadenken over “kleine stapjes” in versoepelingen.

Kans op ziekenhuisopname

We moeten zeker de ziekenhuisopnames in het oog blijven houden, waarschuwt de professor. “Er worden nog altijd ouderen opgenomen, ondanks de vaccinatiecampagne, maar ook veertigers. We moeten ons ervan bewust zijn dat er nog altijd een kans op hospitalisatie bestaat.”

Dat we het vaccin van Janssen niet kunnen gebruiken, vindt Barbé jammer omdat het net het vaccin is dat maar één prik behoeft. Hij benadrukt wel dat er nog andere vaccins zijn om de campagne verder te zetten. Barbé rekent erop dat we in juli “effectief onze ambities kunnen waarmaken” en dat we “de rest van de zomer ook de jongere populatie kunnen vaccineren”.

Reizigers raadt de biostatisticus ten slotte aan om zich op voorhand goed te informeren over de situatie en de vordering van de vaccinatiecampagne op hun bestemming. Reizen blijft sowieso een risico inhouden op het importeren van het virus of varianten ervan. Zo is de Indische variant op dit moment niet alleen een probleem in Engeland, maar bijvoorbeeld ook in Italië en in Polen.