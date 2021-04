Biostatisticus Kurt Barbé: “Begin juni pas een constant dalingsritme van de cijfers”

Het Overlegcomité heeft beslist dat de terrassen weer open gaan op 8 mei , maar de eerdere voorwaarde dat het aantal personen op intensieve zorg onder de kaap van de 500 moet liggen vervalt. Volgens de laatste analyse van VUB-biostatisticus Kurt Barbé halen we die kaap ten vroegste op 18 mei en meer dan waarschijnlijk echt begin juni. Het dalingsritme is volgens hem op dit moment nog veel te traag om echt al van verdere versoepelingen te kunnen spreken.

"De terrassen kunnen wel open, want in het buitenscenario kan er wel onder veiligere omstandigheden gewerkt worden. Maar de ademruimte die men wil creëren moet tot het strikt noodzakelijke beperkt worden. Dat is wijs in deze omstandigheden", benadrukt Barbé.

De daling is ingezet, maar het gaat enorm traag ziet hij in zijn gegevens. Voor Barbé wordt het zaak om niet uitbundig te worden zodat ons gedrag de versnelling van de daling niet dempt. Meer contacten hebben is daarbij een boosdoener.

"De dagelijkse afname van het aantal ziekenhuisbedden ligt nog maar op 1 procent. De halveringstijd van het aantal hospitalisatiebedden ligt op 40 dagen. Dat is traag, maar wanneer we op een constant dalingsritme zitten, zal dat eerder naar drie weken gaan. Wat nog altijd langer is dan in de novembergolf, toen we een halveringsritme van twee weken kenden", vertelt Barbé.

Bufferruimte

Versoepeling per versoepeling het effect afwachten is de juiste manier volgens de VUB-biostatisticus. "Je moet gefaseerd versoepelingen toestaan en constant meten of er nog bufferruimte is. Die is belangrijk, want zolang die er is, kan je wat meer toestaan. Als die er niet meer is moet je stoppen, dat hebben we vorig jaar in juli gezien toen die bufferruimte verdwenen was", besluit Barbé.

