Biostatisticus Geert Molenberghs: “Viruscirculatie is zeer groot. Wie nog samenkomt met mensen, komt bijna zeker in contact met het virus”

“Jammer genoeg zien we nog steeds geen vertraging in de stijging van het aantal besmettingen. Als we een correctie doorvoeren en ook de besmettingen bij mensen die asymptomatisch zijn, en dus niet meer getest worden, in rekening nemen, dan zien we nog steeds een versnelling van de stijging”, legt biostatisticus Geert Molenberghs uit. “Bij ongewijzigd gedrag zullen die cijfers binnen een week nog eens verdubbelen. Dat kan natuurlijk niet meer. Het is dan ook de logica zelf dat er strengere maatregelen zullen worden genomen”, klinkt het.

Dat de cijfers zo snel blijven toenemen, ondanks de maatregelen die al werden genomen, is volgens Molenberghs te danken aan een aantal factoren. “De eerste belastende factor is het najaar. Het is koud en we leven binnen. Dat is een groot verschil met de situatie tijdens de eerste golf, in het voorjaar. Het is nu gewoon moeilijker om de epidemie te bestrijden", legt de biostatisticus uit. Daarnaast is het de ‘fout’ van superverspreiders, ook mensen zonder of met weinig symptomen kunnen heel besmettelijk zijn. “Als er heel veel mensen besmet zijn, zijn er relatief ook heel veel superverspreiders. De kans dat we daarmee in contact komen, wordt dan ook groot”, klinkt het. “Men kan jammer genoeg niet anders dan zeer krachtig ingrijpen”, denkt Molenberghs. “Wetenschappers en ziekenhuizen pleiten er dan ook voor om echt aan de noodrem te trekken”.

Herfstvakantie

De boodschap is dan ook helder: “In de herfstvakantie moeten we thuisblijven.” Molenberghs pleit ervoor om de contacten die we toch nog hebben, zeer zorgvuldig te organiseren. “We hebben al eens een lockdown meegemaakt, en daar moeten we nu ook terug naartoe. Maar de omstandigheden zijn nu erger dan toen. De viruscirculatie in de samenleving is zo groot, dat wie samenkomt met een groep mensen, bijna zeker in contact komt met iemand die besmet is. Iemand die dat zelf waarschijnlijk niet weet. Als dat een superverspreider is, raakt het volledige gezelschap besmet.”

Als we niet willen dat het ziekenhuissysteem totaal instort, moeten er ook volgens Molenberghs serieuze beperkingen worden afgekondigd. De bezetting in de ziekenhuizen en op intensieve zorg nadert de piek van de eerste golf, maar in tegenstelling tot begin april, zien we nog geen afvlakking van de curve, legt Molenberghs uit. “Iedereen weet dat we over die piek zullen gaan, en we moeten er nu voor zorgen dat we er niet te zwaar zullen overgaan.”

Molenbergs verwacht dan ook behoorlijk serieuze beperkingen, die zullen gelden voor een groot stuk van het najaar. “Ook wanneer de curve daalt, moeten we de strenge maatregelen nog een tijd vol houden.”