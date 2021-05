Biostatisticus Geert Molenberghs positief over coronacijfers: “Het is een kwestie van enkele weken voordat we een kantelpunt zien”

“Het gaat in de goede richting. We zitten op een dalingspercentage, wat betreft het aantal gevallen, van ongeveer 15 tot 16 procent. Dus we hopen dat deze daling een tijdje blijft aanhouden”, aldus Molenberghs. Als de daling zich voortzet, mede dankzij de vaccinaties, zal het kantelpunt niet lang meer op zich laten wachten, voorspelt de biostatisticus.

Jeugdvaccinatie

Intussen bekijkt de taskforce vaccinatie of de jeugd ook gevaccineerd kan worden in ons land. En dat is zinvol volgens Molenberghs: “Want hoe groter we de poel mensen maken die gevaccineerd is, hoe meer we het virus stilleggen en hoe minder kans we het geven in het najaar.”