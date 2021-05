Biostatisticus Geert Molenberghs positief over coronacijfers: “Aantal heel gunstige signalen”

Er zijn een aantal heel gunstige signalen, zegt Molenberghs. “We hebben nog ongeveer 650 mensen op de afdelingen intensieve zorg, dat zijn er nu 300 minder dan de meest recente piek.” Molenberghs verwacht dat aan het huidige tempo de cruciale grens van 500 patiënten nog voor het einde van deze maand bereikt zal zijn.

De besmettingscijfers dalen bovendien licht verder onder de 3.000 per dag, en voorlopig verwacht Molenberghs daar geen verdere stijgingen. Enkel de provincie Luxemburg kent vandaag een stijging van 15 procent in het weekgemiddelde tegenover een week eerder, maar het gaat daarbij om erg lage getallen (82 besmettingen per dag) waarbij een kleine schommeling in absolute cijfers een relatief gezien groter verschil kan geven. De andere provincies kennen wel verdere dalingen of stabiele cijfers.

Mobiliteit opnieuw hoger

Toch wordt er nog rekening gehouden met een stijgend scenario door de versoepelingen en de toegenomen contacten die daarmee gepaard gaan. Zo blijkt uit de cijfers dat de mobiliteit terug op het niveau van voor het begin van de epidemie zit. “ Er wordt heel veel contact gemaakt. Mobiliteit betekent contact, en contact is een risico op besmetting. Ook zien we het aantal gevallen bij jongeren nu al stijgen.”

Anderzijds gaat de vaccinatiecampagne “nu zeer snel vooruit”, aldus Molenberghs, “en dat heeft een gunstig effect”. “We hebben dat al zeer duidelijk gezien bij de ziekenhuisopnames en de sterftecijfers in de woonzorgcentra, vooral een tweetal weken na de tweede prik. (...) Dat is een bijzonder belangrijke barrière die we aan het opwerpen zijn.”

Toch waarschuwt Molenberghs de veiligheidsmaatregelen zoals afstand houden nog niet overboord te gooien. “We mogen nog niet in de mindset komen dat het nu voorbij is, ook niet wanneer er een hele boterham aan versoepelingen is aangekondigd. Een aantal van die versoepelingen zijn pas voor juni, juli en augustus, wanneer we hopen in een echt betere situatie dan nu te zitten.”