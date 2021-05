Biostatisticus Geert Molenberghs: “Illusie om te denken dat we Indiase variant gaan tegenhouden”

De coronacijfers gaan zonder twijfel de goede kant op in ons land, maar van een zorgeloze hoerastemming is nog geen sprake. Experten wachten de komende versoepelingen nog af en waarschuwen tegelijk voor de Indiase variant, die in het Verenigd Koninkrijk aan een stevige opmars bezig is. “Het is een een illusie om te denken dat we die gaan tegenhouden”, waarschuwt biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) in een reactie aan HLN Live.

“We zien in het Verenigd Koninkrijk dat de Indiase variant op zes weken tijd, van begin april tot midden mei, uit het niets naar 60 procent van de circulatie is gegaan.” Met andere woorden: de Indiase variant heeft over Het Kanaal in ruim een maand tijd de Britse variant bijna volledig verdrongen. “We hebben dat fenomeen ook gezien in India”, wijst Molenberghs erop.

Vaccinatiecampagne

“Vanuit het Verenigd Koninkrijk krijgen we zeer goede en betrouwbare gegevens”, vervolgt de professor. Daaruit blijkt dat het aantal besmettingen er de laatste week is toegenomen met 30 procent, ondanks een veel verder gevorderde vaccinatiecampagne dan in ons land. “We zien ook dat de ziekenhuisopnames beginnen toe te nemen.” Molenberghs geeft aan dat het dan gaat om patiënten die niet of niet volledig gevaccineerd zijn.

Quote Vaak gaat het om enkele procenten, maar zo is het in het Verenigd Koninkrijk natuurlijk ook begonnen. Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven)

In België is de circulatie van de Indiase variant nog zeer beperkt, aldus de expert. “Maar we moeten realistisch zijn. Ook op het Europese continent zijn er landen waar toch al een behoorlijke circulatie begint. Vaak gaat het om enkele procenten, maar zo is het in het Verenigd Koninkrijk natuurlijk ook begonnen. Het is een beetje een illusie om te denken dat we die (Indiase variant, nvdr.) gaan tegenhouden”, zegt Molenberghs.

Dit weten we over Indiase variant

“Gunstige signalen”

Ondertussen noteert ons land zeer goede coronacijfers. Volgens de meest recente gegevens liggen er momenteel 440 patiënten met Covid-19 op de diensten intensieve zorg. In totaal worden nog 1.220 ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten in België. “En dat daalt nog verder, dus dat is goed nieuws”, zegt Molenberghs over de meest recente cijfers.

Niets wijst er bovendien op dat we in de eerstkomende dagen met een vertraging of stilstand zullen te maken krijgen. “We blijven natuurlijk zitten met een kleine 2.000 besmettingen per dag, maar ook dat cijfer daalt nog altijd”, klinkt het tevreden. Belangrijk: ook de positiviteitsratio daalt nog steeds lichtjes. “Dat zijn duidelijk gunstige signalen”, aldus Molenberghs.

Quote Ook al gaan de cijfers nu de goeie kant op, dat betekent niet dat we ons echt álles kunnen veroorlo­ven. Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven)

Afstandsregels

We zijn op de goeie weg, toch moeten we alert blijven. “We zijn natuurlijk bezorgd over wat er zit aan te komen op 9 juni.” Molenberghs heeft het over de volgende versoepelingsstap waarbij Belgen vanaf dan in groepen van vier weer kunnen kussen of knuffelen wie ze willen. “Het was sowieso al een groot pakket aan versoepelingen, nu komt daar nog bovenop dat de verplichte afstandsregels niet behouden blijven.”

Dat baart toch zorgen, zegt de professor, want op die manier kunnen mensen “opnieuw grote netwerken aanleggen”. “Ook al gaan de cijfers nu de goeie kant op, dat betekent niet dat we ons echt álles kunnen veroorloven.” Hij blijft dan ook aanmanen tot voorzichtigheid.

Volledig scherm Geert Molenberghs, biostatisticus aan de UHasselt en de KU Leuven. © Joel Hoylaerts/Photo News