Biostatisticus Geert Molenberghs: “Alle contacten stoppen, behalve wat strikt noodzakelijk is”

Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) denkt dat de resultaten van de eerste set maatregelen die genomen werd door premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) nu ongeveer te zien zullen zijn in de cijfers. De nieuwe maatregelen, die vandaag ingaan, zullen binnen een week tot een tiental dagen resultaat geven, verwacht Molenberghs. “Heel veel mensen beseffen intussen dat de situatie ernstig is, en zijn al voorzichtiger geworden. We hopen dus dat de twee pakketten maatregelen gecombineerd binnen een week tot ten laatste tien dagen tot een behoorlijk resultaat zullen leiden”, vertelt hij bij HLN LIVE.

De capaciteit van de ziekenhuizen staat in het hele land onder druk. Molenberghs vreest dan ook dat ziekenhuizen binnenkort vol komen te liggen. “Het virus is als een dieseltrein. Hij komt traag op gang, maar is moeilijk te stoppen als hij zeer snel rijdt”, klinkt het. “Bovendien blijven de patiënten die worden opgenomen, vaak redelijk lang in het ziekenhuis liggen”, legt hij uit.

“We behoren tot de meest getroffen landen ter wereld. Afhankelijk van wie de ranglijst opstelt, staan we op plaats 4 of 5", klinkt het. “We moeten allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, iets dat de overgrote meerderheid al doet. Alleen is bij een besmettelijke infectieziekte het gedrag van enkelingen jammer genoeg voldoende om nog meer brandstof aan het virus te geven”, aldus Molenberghs. Daarmee reageert hij op de beelden van lockdownfeestjes die gisterenavond her en der opdoken.

Sport- en cultuurwereld

Om het virus een halt toe te roepen, verwacht Molenberghs dat de maatregelen hier en daar nog strikter zullen moeten, onder meer in de sportwereld. “We weten intussen uit het contactonderzoek dat mensen die besmet zijn in de dagen voorafgaand aan de besmetting in de eerste plaats cafés of restaurants bezocht hebben, maar ook, op de tweede plaats, sportactiviteiten bijgewoond hebben. Daar moet op dit ogenblik ook op bespaard worden”, stelt hij. “Het is logisch, in het licht van de barometer die klaar is en nu eindelijk zal worden uitgebracht, dat de protocollen in de sport- en ook in de cultuurwereld zullen worden aangepast aan het alarmniveau waar we nu inzitten.”

De strengere maatregelen zijn onder meer nodig om de scholen open te houden, denkt ook de biostatisticus. “De situatie in het lager en secundair onderwijs is op dit moment behoorlijk onder controle. Dat is te danken aan de strikte protocollen, die samen met een strenge naleving van alle maatregelen en het dragen van een mondmasker cruciaal zijn om uitbraken te voorkomen”, klinkt het.

“De kans dat iemand toevallig in contact komt met iemand anders die besmet is, is nu zo groot, dat we alle contacten moeten stoppen, behalve waar het echt strikt noodzakelijk is”, besluit Molenberghs.