Biostatisticus Geert Molenberghs: “3 tot 4 procent Belgen vermoedelijk besmet jongste twee weken”

De coronacijfers in ons land blijven dramatisch stijgen. De incidentie – het aantal gevallen per 100.000 inwoners in veertien dagen – is voor de allereerste keer boven de 1.000 gegaan. Dat betekent dat 1 procent van de Belgen de afgelopen twee weken te horen kreeg dat hij of zij besmet is met het coronavirus. “We vinden niet alle gevallen, reken dus dat het eigenlijk om 3 tot 4 procent gaat”, aldus biostatisticus Geert Molenberghs van de KU Leuven en de UHasselt.

Het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië is op dat vlak groot, volgens de biostatisticus. Zo zit de incidentie in Limburg, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen maar op de helft van het nationale gemiddelde. In Luik is dat dubbel zo veel als het Belgische gemiddelde en in sommige gemeenten van de provincie zelfs vier (!) keer zo veel. In Bütgenbach, bijvoorbeeld, werden in twee weken tijd bijna 4.000 gevallen per 100.000 inwoners geregistreerd. “Dat zijn spectaculair hoge getallen”, aldus Molenberghs. “Daarmee zitten we bij de Europese top, maar niet op een goede manier. De situatie in Luik lijkt een beetje op een op hol geslagen trein.”

Er is evenwel een sprankeltje hoop. Zoals viroloog Steven Van Gucht eerder al meldde, is er een lichte vertraging te zien in de cijfers, vooral in Vlaanderen. “Er is nu om de negen dagen een verdubbeling van de cijfers in plaats van om de zeven dagen”, aldus Molenberghs. “Maar dat is niet voldoende om te zeggen dat we het effect bereikt hebben dat we wilden bereiken met de strengere maatregelen van eerder deze maand.”

Lockdown

Zijn er dan nóg striktere maatregelen nodig, zoals een lockdown? “Nog strengere maatregelen op bepaalde plekken zouden niet slecht zijn, maar dat is niet eenvoudig in een klein en geconnecteerd land als België. Als je zware maatregelen zou nemen in Luik, maar niet in Limburg, breng je misschien stromingen op gang die je niet wil. Die provincies grenzen nu eenmaal aan elkaar.”

Volgens Molenberghs is het nu beter dat iedereen blijft waar hij is, zoals in Ierland. Daar is een lockdown van kracht en mogen inwoners niet verder dan 5 kilometer van hun woning gaan. “Het begint met de huidige maatregelen in ons land eigenlijk al behoorlijk op een lockdown te lijken. We hoeven daarom niet terug naar een lockdown zoals we die kennen van begin dit jaar. Sommige maatregelen zoals het sluiten van winkels zijn niet nodig. Dat zijn geen bewezen haarden van besmetting. Laat ons die sectoren dan ook met rust laten. Je gaat beter wel niet in drukke winkelstraten lopen.”

Molenberghs ziet ook heil in een verplichting van thuiswerk waar dat mogelijk is. En ook in het hoger onderwijs liggen er nog mogelijkheden volgens hem. “De situatie op onze Vlaamse lagere en middelbare scholen is dan weer behoorlijk goed”, zegt hij. “Er zijn wel besmettingen, maar minder dan in maart. In Wallonië is het moeilijker om alles georganiseerd te krijgen. Veel leerkrachten en leerlingen zijn er besmet. Daar kraakt het systeem in zijn voegen.”