Biostatistici voorspellen begin november een knik in de curve: “Maar dat betekent niet dat we de horeca kunnen heropenen”

Kurt Barbé, professor Biostatistiek aan de VUB, verwacht tussen 26 oktober en 1 november een eerste knik te zien in de coronacurve. Dat zei hij vanmorgen bij Radio 1. Dat is goed nieuws, al moet het opgevat worden met enkele belangrijke kanttekeningen. “Als er een knik komt, hebben we de top bereikt maar dat betekent niet dat er versoepeld mag worden. Daar hebben we al twee keer de prijs voor betaald”, benadrukt biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven).

Het sluiten van de horeca en het invoeren van een avondklok zijn de meest drastische maatregelen die vrijdag werden uitgevaardigd. Daar is Molenberghs het mee eens. “Die cocktail aan maatregelen zal wel een invloed uitoefenen op de curve.” Niet het minst omdat restaurants en cafés op een eerste plaats staan als men vraagt aan besmette personen waar ze de afgelopen dagen nog zijn geweest. Toch moeten we volgens Molenberghs opletten “want de gewijzigde teststrategie kan ook een knik in de curve veroorzaken.” Hoe minder tests er zullen worden uitgevoerd, hoe minder besmettingen er genoteerd worden. “En het is moeilijk om het effect van de maatregelen los te koppelen van dat van de gewijzigde teststrategie.”

Eerst een knik, dan versoepelingen?

Hoe dan ook zal een knik in de curve – of die nu afkomstig is van de ingevoerde maatregelen, of een gewijzigde teststrategie – niet noodzakelijk betekenen dat er versoepelingen volgen. “Daar zijn we als de dood voor”, zegt Molenberghs.

Zo geschiedde het immers na de eerste coronagolf. Op 8 juni ging fase 3 van het exitplan in: cafés, bars en restaurants mochten weer openen, op voorwaarde dat ze enkele richtlijnen volgden. “Maar hoe veilig je het in die sector ook organiseert, het is nog steeds niet veilig genoeg.” Amper een maand later, op 1 juli, volgde alweer een volgende fase van het exitplan. En terwijl we eind juni amper 100 nieuwe besmettingen per dag telden, waren dat er eind augustus alweer meer dan 300. Fase 5 van het versoepelingsplan zou nooit ingaan. “De talrijke versoepelingen zorgden ervoor dat de curve terug steeg”, zo legt Molenberghs uit.

Een lichtpuntje: “Dit keer hebben we een coronabarometer (die vanaf vrijdag officieel zal gelden, red.) die ons zal sturen. Nu ligt het op voorhand vast wat er gaat gebeuren. En pas als de drempelwaarden voldoende zijn gezakt, kan er versoepeld worden.” Momenteel bevinden alle Belgische provincies en Brussel, behalve Limburg, zich op niveau 4. Dat is het hoogste niveau. Enkel Limburg zit nog in niveau 3.

Vooral in Wallonië is de situatie ernstig, zegt ook Molenberghs. “De situatie is daar vergelijkbaar met die in Tsjechië waar ze, net zoals in Ierland, overwegen om weer in lockdown te gaan."