Bioscopen mogen geen snacks of drank meer verkopen: “Compleet buitensporige maatregel”

Intensive ca­re-arts: “Situatie in Luikse ziekenhui­zen erger dan in maart, hulp uit Limburg zou welkom zijn”

13:32 De ziekenhuizen in de provincie Luik luiden de alarmbel. De nog beschikbare Covid-bedden zouden tegen het einde van de dag bezet kunnen zijn. “De huidige toestand is slechter dan in maart. We willen nu ook andere zorg behouden en bij het verplegend personeel loopt het absenteïsme op tot 20 procent”, verklaarde intensive care-arts Philippe Devos op de RTBF-radio.