Biocartis lanceert test die naast coronavirus ook griep en RSV detecteert

Het Idylla SARS-CoV-2/Flu/RSV Panel is een volledig geautomatiseerde test voor de detectie van SARS-CoV-2, griep en RSV-nucleïnezuren bij mensen die volgens hun zorgverlener mogelijk een luchtwegeninfectie hebben. Het resultaat is in ongeveer 90 minuten beschikbaar.

“We zetten een belangrijke volgende stap in de versterking van ons infectieziektentestmenu door de Idylla SARS-CoV-2 Test5 (CE-IVD) te upgraden naar een Panel dat nu ook griep A/B en RSV omvat”, zegt CEO Herman Verrelst in een persbericht. “Vooruitlopend op een uitgesteld griepseizoen is dit Panel goed gepositioneerd om zorgverleners in 2022 te begeleiden in dit complexe landschap van infecties van de luchtwegen.”