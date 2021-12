Binnenschip met licht radioactief besmette onderdelen van oude kerncentrale naar België

Weyts belooft nieuwe opleiding 'Moderne talen' in derde graad vanaf schooljaar 2023-2024

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil in het schooljaar 2023-2024 een nieuwe opleiding ‘Moderne talen’ opstarten in de derde graad van het secundair onderwijs. Bedoeling is om meer jongeren in de richting van een talenopleiding in het hoger onderwijs te duwen. Dat heeft de N-VA-minister donderdag in de commissie Onderwijs laten verstaan op vragen van Brecht Warnez (CD&V) en Jan Laeremans (Vlaams Belang).

