Binnenkort wellicht PCR-testen bij de apotheek

Einde lockdown in Oostenrijk, maar niet voor ongevacci­neer­den: wat zijn de coronare­gels in de skigebie­den?

Nationale en vaak ook nog eens regionale coronaregels in de Europese wintersportgebieden: is het een wonder dat de wintersporter zo langzamerhand door de bomen de piste niet meer ziet? Wat mag of kan wel en wat niet? Wanneer moeten we dan onze laatste prik hebben gehad en moeten we ook nog eens een extra PCR-test voorleggen?

13 december