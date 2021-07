Binnenkort strengere regels voor wie terugkeert uit Portugal? Adviesgroepen spreken van ‘hoogrisicoland voor zorgwekkende varianten’

De zomervakantie is nog maar pas van start gegaan, het coronacertificaat - dat reizen binnen de Europese Unie vlotter moet doen verlopen - nog maar net geïntroduceerd, of de overheid denkt al na over een strengere regelgeving. De besmettingscijfers in Portugal stijgen immers en de Deltavariant is goed op weg om de dominantste variant te worden in het zuiderse land. Dat baart verschillende experts zorgen. Volgens adviesgroepen RAG en RMG zou Portugal dan ook beschouwd moeten worden als ‘hoogrisicoland voor zorgwekkende varianten (variants of concern)’. Het is nog de vraag of de ministers van Volksgezondheid dit advies willen volgen.