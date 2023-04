Binnenkort kosteloos en eender wanneer veranderen van verzekeraar, “net zoals bij energie en telecom.” Zal dat ook de prijs van uw verzekeringen naar beneden duwen?

200.000 Vlamingen kampen net zoals Club Brug­ge-CEO met alcoholver­sla­ving: hoe geraak je ervan af? En waar kan je terecht?

In een openhartig interview met ‘HUMO’ spreekt Club Brugge-CEO Vincent Mannaert over zijn alcoholverslaving en hoe hij daarvoor sinds een tweetal jaar in therapie is. Hij is daarbij lang niet alleen: jaarlijks gaan vele duizenden Vlamingen het gevecht aan met de fles. Het topje van de ijsberg, zo blijkt: “In Vlaanderen kampt een populatie ter grootte van de steden Leuven en Hasselt met een ernstige alcoholverslaving.” Hoe ziet een behandelingsprogramma eruit? En wat zijn de slaagkansen? Twee verslavingsspecialisten geven antwoord.