Binnenkort geen automatische indexering meer van uw loon? “Systeem is onhoudbaar” waarschuwen bedrijven nu ze 30 miljard extra betalen

WEERBE­RICHT. Zwaarbe­wolk­te dag met perioden van regen, temperatu­ren tot 12 graden

Een storing trekt vandaag van west naar oost over ons land. Het wordt daarbij zwaarbewolkt met perioden van regen of motregen. In de loop van de namiddag wordt het in het noordwesten van het land grotendeels droog met enkele opklaringen. Het wordt opnieuw zeer zacht met maxima van 7 graden in de Hoge Venen en 12 graden in Vlaanderen. Dat voorspelt het KMI.

5:47