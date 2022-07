BINNENKIJKEN. Plafondschilderingen en bladgoud op de deuren. Heeft deze Kempenaar het mooiste hotel van Vlaanderen geopend? “Ik wou niet het eerste het beste. Ik wou de top”

Izegem Verdacht overlijden in Izegem

In Izegem onderzochten politie en parket zondagavond een verdacht overlijden van een man in de Droge Janstraat. Hoe de man om het leven is gekomen, is voorlopig een raadsel, bij het parket houden ze alle pistes open. De straat is afgezet met politielint.

25 juli