“Bingewatchen en er het beste van maken”: vier alleenstaanden vertellen over hun plannen met kerst

Onze opinie. ‘Kerst in het eigen gezin’ is geen oplossing voor 1,7 miljoen Belgen

9:23 We zullen kerst dit jaar in het eigen gezin moeten vieren. Dat beklemtoonde premier De Croo in verschillende tv-interviews. "Mensen die alleen zijn, daar moeten we nog bekijken hoe we dat doen", voegde hij er in 'VTM Nieuws' aan toe. Alsof het om een voetnoot ging. Met 1,7 miljoen zijn ze: de mensen in die voetnoot. Zoveel alleenstaanden zijn er in België volgens de laatste cijfers. Als er nu één groep is die net wél recht heeft op een 'kerstplan' van de regering, zijn zij het wel.