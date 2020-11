Binche schrapt carnaval in 2021 door coronacrisis

OVERZICHT. In deze Vlaamse provincies en gemeenten is vuurwerk verboden met nieuwjaar

19 november Moet 2020 nog wel met een knaller eindigen, lees: een hoop kleurrijk vuurwerk in de lucht na zo’n dramatisch jaar? Neen, zo vinden ze in verschillende provincies die nu al met een vuurwerkverbod komen. Dat is onder andere het geval in Antwerpen en West-Vlaanderen. In Limburg is het alvast in 17 van de 42 gemeenten verboden. En geen enkele Limburgse gemeente is van plan om zelf vuurwerk af te steken.