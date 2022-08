Bilzenaar heeft historische straaljager in tuin staan: “Widowmaker bijnaam spreekt voor zich”

Sammy Mahdi werkt als steward tijdens match tussen OH Leuven en KV Oostende

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi heeft zaterdagavond als steward gewerkt tijdens de voetbalwedstrijd tussen OH Leuven en KV Oostende, een wedstrijd van de zesde speeldag van de Jupiler Pro League. De partijvoorzitter deed dat in het kader van een Voka-zomerstage en om te wijzen op het belang van stewards bij voetbalwedstrijden en vrijwilligers in de sport in het algemeen. Mahdi maakte van de gelegenheid gebruik om supporters op te roepen om zich te engageren als steward.

27 augustus