Bijzondere commissie vraagt dat Comité I toezichtsonderzoek instelt naar zaak Jürgen Conings

LIVE. “Moderna­vac­cin veilig en zeer effectief bij 12- tot 17-jarigen” - Oostenrijk weert Britse toeristen wegens Indiase coronavari­ant

14:42 Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens van coronapatiënten blijft dalen. Het aantal nieuwe besmettingen is wel gestegen maar er is ook meer getest. Dat blijkt vandaag uit de meest recente voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Biostatisticus Geert Molenberghs verwacht dat we deze week onder de grens van 500 patiënten op de afdelingen intensieve zorg zullen duiken. Volg al het nieuws over het coronavirus in ons liveblog.