Bijzondere Belastinginspectie start onderzoek naar verdachte geldstromen El Kaouakibi: “Als alles klopt, zullen ze haar volledig pluimen”

HET DEBAT. Is een half jaar ouder­schaps­ver­lof een goed idee?

18:02 De werknemers bij autobouwer Volvo Cars die een kind krijgen of adopteren, krijgen voortaan een half jaar ouderschapsverlof. De regeling, geënt op de Zweedse wetgeving, geldt voor zowel vrouwen als mannen. Het loon wordt voor 80 procent doorbetaald door het bedrijf. Wat denk jij? Is een half jaar ouderschapsverlof een goed idee Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts ervan vinden.