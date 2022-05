Bijna zes op de tien volwassenen in Europa zijn te dik

Ook Kristof Calvo geen kandidaat-voorzitter bij Groen

Kristof Calvo is geen kandidaat om de nieuwe Groen-voorzitter te worden. En dat is toch wel een verrassing: hij was de voorbije weken weer actief in en rond de Wetstraat. Hij is het zoveelste groene kopstuk dat de handschoen niet wil opnemen. Blijven voorlopig alleen over: Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji. Niet als kandidaat-voorzitter en kandidaat-ondervoorzitter, maar als kandidaten voor het covoorzitterschap.

2 mei