“Bijna tweehonderd crèches onder verhoogd toezicht geplaatst”

De voorbije dagen moest kinderopvang ‘t (B)engeltje in Oudenaarde definitief de deuren sluiten. Crèche Mippie en Moppie 2 uit Keerbergen werd geschorst. Alles samen moesten dit jaar al meer dan dertig crèches en onthaal­ouders tijdelijk of definitief dicht van het Agentschap Opgroeien. Een opvallende stijging in vergelijking met het voorgaande jaar.

Maar nog sterker is de stijging van het aantal opvanglocaties die onder verhoogd toezicht zijn geplaatst. In oktober stond de teller bij het Agentschap Opgroeien al op bijna tweehonderd. De maandcijfers tonen een verdrievoudiging, van 7 per maand naar 21. Al die opvangplekken zijn in de fout gegaan en moeten dringend verbeteringen aanbrengen. Doen ze dat niet, dan dreigen er sancties. In zware gevallen kan zo’n ‘handhaving’ - zoals verhoogd toezicht heet in het jargon van Opgroeien - eindigen met een schorsing of een sluiting.

Opvallend is dat 46 van die handhavingen opgestart werden nadat er een ‘gevaarsmelding’ was binnengelopen bij Opgroeien. Dat zijn meldingen van situaties waarbij de fysieke of psychische veiligheid van een kind in gevaar kwam. “We stellen vast dat het aantal mensen dat ons contacteert om een gevaarlijke situatie te melden enorm is toegenomen”, zegt woordvoerster Nele Wouters. In 2019 waren er amper 115 van dat soort meldingen, vorig jaar 163. Dit jaar telde Opgroeien er in oktober - de laatste beschikbare cijfers - al 234.