Bijna miljoen Belgen is gevaccineerd, deze week 300.000 nieuwe vaccins verwacht

We naderen stilaan het miljoen gevaccineerde inwoners in België, zo blijkt uit de nieuwste update van Sciensano. 977.985 inwoners om precies te zijn, zijn momenteel deels of volledig ingeënt, 8,51 procent van de bevolking. De versnelling moet zich deze week verder zetten, met 300.000 nieuwe vaccins. Vlaanderen alleen zal er deze week meer dan 154.000 toedienen.

Van de 977.985 gevaccineerde inwoners zijn er 442.946 volledig ingeënt, goed voor 3,85 procent van de volledige bevolking. Allicht passeren we de kaap van het miljoen gevaccineerde inwoners morgen of overmorgen.

In Vlaanderen gaat het om 602.317 deels of volledig gevaccineerde inwoners, of 9,09 procent. 278.600 Vlamingen hebben beide inentingen gekregen, dat is 4,2 procent van de bevolking. In Wallonië zijn 300.000 inwoners of 8,42 procent gevaccineerd, waarvan 132.000 ( 3,71 procent) volledig.

Brussel kent 64.759 gevaccineerde inwoners of 5,32 procent, maar vaccineerde de afgelopen weken heel wat zorgverleners die in Brussel werken maar in Vlaanderen of Wallonië wonen. Die personen worden ondanks de Brusselse inspanning bij het andere gewest geteld, omdat ze daar hun domicilie-adres hebben.

In de Oostkantons tot slot zijn 4.800 inwoners gevaccineerd of 6,21 procent, waarvan een kleine 2.900 of 3,7 procent volledig.

Gemiddeld worden er nu elke dag 31.500 vaccins gezet in België, waarvan de overgrote meerderheid de laatste weken eerste dosissen is. Het voorlopige dagrecord staat op vorige week donderdag, met net geen 60.000 toegediende vaccins. Voor het eerst gingen we vorige week ook over de drempel van 200.000 spuitjes in een week tijd.

In totaal zijn zo al 1,42 miljoen dosissen toegediend, net geen 75 procent van het totaal van 1,9 miljoen al geleverd dosissen de voorbije weken.

Honderdduizenden vaccins op komst

Deze week komen er ook naar verwachting ook meer dan 300.000 vaccins aan in ons land. Zo krijgen we vandaag 176.670 vaccins van Pfizer/BioNTech geleverd, fors meer dan de 120.000 die oorspronkelijk gepland waren. Enkele weken geleden kondigde de Europese Commissie aan dat ze van Pfizer had kunnen bekomen dat de producent nog deze maand 4 miljoen dosissen vroeger kon leveren dan beloofd. Voor België kwam dat meer op 121.000 extra dosissen, en het eerste deel daarvan komt dus deze week. Volgende week komt het tweede deel.

Ook moet er in de loop van de week een lot van 96.000 Moderna-vaccins volgen, en een kleine 28.000 van AstraZeneca, al blijft het vooral voor die laatste afwachten hoeveel het er uiteindelijk effectief zullen worden. Volgende week zou AstraZeneca wel meer dan 250.000 vaccins ineens leveren.

De vaccins die deze week worden geleverd, worden verdeeld over de gewesten en daar ingepland om daar in de week van 5 april toegediend te worden.

Met de 1,9 miljoen al geleverde vaccins zullen we tegen het einde van de week zo uitkomen op 2,2 miljoen ontvangen dosissen.

154.000 vaccinaties gepland in Vlaanderen

De geleidelijke versnelling van de campagne zet zich met de hogere leveringen ook verder. Specifiek voor Vlaanderen zijn er deze week meer dan 154.000 vaccinaties ingepland. De meeste spuitjes zijn bedoeld voor de vaccinatiecentra, waar het nu vooral aan de ouderen is, en voor de ziekenhuizen waar voor het eerst ook patiënten gevaccineerd zullen worden.

Nadat vorige week de eerste 19.200 85-plussers in de vaccinatiecentra welkom waren, zullen dat er deze week 87.000 worden. Zij krijgen dan allemaal hun eerste inenting met het vaccin van AstraZeneca, waarvoor de tweede prik twaalf weken later volgt, of dat van Pfizer, waarvoor er vijf weken later een tweede inenting is.

In de ziekenhuizen staan 37.500 vaccinaties op het programma, waarvan voor het eerst 21.270 patiënten die hun eerste prik zullen krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om patiënten in langdurige revalidatie en patiënten in de psychiatrische ziekenhuizen. Ook krijgen 16.260 ziekenhuismedewerkers hun tweede prik.

In de collectieve zorginstellingen zoals die voor gehandicapten zijn er meer dan 18.000 tweede inentingen gepland bij mensen die in februari hun eerste dosis hebben gekregen. Ook de 11.000 vaccins voor de bewoners van serviceflats zijn bijna allemaal tweede prikken, waarna die mensen volledig beschermd zullen zijn.

In de woonzorgcentra staan nog 204 inentingen ingepland, aangezien zo goed als iedereen daar nu het volledige traject heeft doorlopen. Nieuwe bewoners van de rusthuizen worden meestal door de arts van het centrum in kwestie ingeënt via vaccins die voor hen klaarliggen in de vaccinatiecentra.

De echte grote versnelling is pas voor volgende week met dan 191.000 vaccinaties, waarna er week na week meer gevaccineerd zal worden. Tijdens de piek midden mei moeten er in Vlaanderen een half miljoen vaccins per week gezet worden.

Op de kaarten kan u ontdekken hoeveel vaccins het centrum in uw buurt de komende week toegewezen krijgt, en hoeveel inwoners van uw gemeente al gevaccineerd zijn:

