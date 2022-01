Bijna kwart van coronatests positief, gemiddeld ruim 17.500 besmettingen per dag

Man die zich met granaat verschans­te in zijn woning in Henegouwen opgepakt: “Vals alarm”

Een man die zich vrijdagnamiddag in zijn woning in de rue des Radis in Châtelineau, in de provincie Henegouwen, had verschanst, is opgepakt. Dat heeft de plaatselijke politiezone vrijdagavond bevestigd. Een vriend van de man alarmeerde de politie.

7 januari