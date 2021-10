Bijna honderd mensen (letterlijk) in de kou bij asielaanvraag: “Sommigen wachten al sinds vorige week op afspraak”

Molen­berghs pleit voor mondmas­kers in lagere scholen: “We moeten het probleem oplossen waar het zich stelt”

14:43 In Wommelgem testte een vierde van de lagere schoolkinderen positief op het coronavirus. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs is dat te veel. “We moeten nadenken over het opnieuw invoeren van de mondmaskerplicht in lagere scholen”, zegt hij.