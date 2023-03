Bijna helft vrachtwagens in overtreding bij controleactie in Benelux

De Croo herhaalt bereidheid premier te blijven na 2024: “Ik zie dat er nog veel werk op tafel ligt”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft zondag herhaald dat hij bereid is na de verkiezingen in 2024 eerste minister te blijven indien de uitslag dat toelaat. “Het is een eer het te kunnen doen. Ik zie dat er enorm veel werk op tafel ligt”, verklaarde De Croo in 'C'est pas tous les jours dimanche' op de commerciële omroep RTL-TVI.