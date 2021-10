Bijna helft van opsporingsberichten voor verdachten leidt tot oplossing zaak

Sint-Lievens-Esse Dancing pas open en even verderop boort wagen zich al door gevel

3 oktober Pas anderhalf uur was dancing De Witte Hoeve in Sint-Lievens-Esse open of even verderop had er zich al een wagen door de gevel van een woning geboord. “Ik zei vrijdag nog tegen mijn vrouw dat het risico op ongevallen in de straat weer ging toenemen. Maar dat het al van dag één prijs zou zijn, hadden we niet verwacht", zucht Tim Somers.