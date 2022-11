Bijna helft van de Vlaamse gemeenten sloot 2021 af met rode cijfers

Van de 300 steden en gemeenten in Vlaanderen, hebben er 147 het jaar 2021 afgesloten met een negatief budgettair resultaat. In 30 gemeenten, waaronder ook centrumsteden als Brugge, Roeselare en Kortrijk, lag het budgettair resultaat zelfs onder de -200 euro per inwoner. Dat blijkt uit cijfers die Statistiek Vlaanderen vandaag heeft gepubliceerd.

Het budgettair resultaat van alle Vlaamse gemeentebesturen samen lag in 2021 op -116 miljoen euro. Het budgettair resultaat is het verschil tussen alle ontvangsten en uitgaven van het boekjaar.

Dat cijfer gaat al jaren sterk op en neer. Zo daalde het van 229 miljoen euro in 2010 tot -699 miljoen euro in 2014. In 2015 piekte het resultaat naar 1 miljard euro, maar nadien zakte het opnieuw naar -496 miljoen euro in 2018. In 2020 was er opnieuw een positief resultaat van 185 miljoen euro, maar vorig jaar daalde het opnieuw tot -116 miljoen euro.

Het budgettair resultaat van de gemeentebesturen per inwoner varieert sterk tussen de gemeenten onderling. In 2021 hadden 153 van de 300 gemeentebesturen een positief budgettair resultaat en 147 gemeentebesturen een negatief resultaat.

Lokeren beste leerling

In 30 gemeenten lag het negatieve budgettair resultaat lager dan -200 euro per inwoner. Onder die gemeenten zitten ook centrumsteden als Brugge, Roeselare en Kortrijk. In 117 gemeenten lag het budgettair resultaat tussen -200 euro en 0 euro per inwoner. Daartussen zitten ook steden als Gent, Antwerpen en Turnhout.

In 135 gemeenten was er een positief budgettair resultaat van 0 tot 200 euro per inwoner. In die categorie zitten de centrumsteden Aalst, Sint-Niklaas, Leuven, Genk, Oostende en Hasselt. In 15 gemeenten, waaronder centrumstad Mechelen, lag het resultaat tussen 200 en 400 euro.

Het budgettair resultaat bedroeg 400 tot 600 euro per inwoner in twee gemeenten: Alveringem (538 euro per inwoner) en Glabbeek (571 euro per inwoner). In de gemeente Lokeren lag het budgettair resultaat het hoogst met 976 euro per inwoner.