Bijna helft van de Belgen kampt met coronakilo’s

Bijna de helft van de Belgen heeft last van coronakilo’s. Dat blijkt uit een enquête van Sciensano, meldt VTM NIEUWS. In april 2020 was dat nog maar een vierde, maar dat aandeel is ondertussen gestegen tot 42 procent. En dat is een probleem want wie overgewicht heeft loopt meer risico op hart- en vaatziekten, kanker en ernstige symptomen als je besmet bent met corona.

Coronakilo’s: Eugénie Nuyens weet er helaas alles van. Ze is tien kilo bijgekomen sinds het begin van de crisis. Toen sloten ook de fitnesscentra de deuren. “Ik kon niet meer naar de fitness gaan zoals ik normaal elke week deed. Om mijzelf te troosten en toch nog wat plezier te beleven met mijn bubbel, opende ik wel eens een fles wijn en een zak chips. Dat is nu een ongezonde gewoonte geworden”, zegt Nuyens in VTM NIEUWS.

En ze is niet alleen, want uit een enquête van Sciensano blijkt dat het aantal mensen dat last heeft van coronakilo’s blijft stijgen. Ondertussen kampt bijna de helft van de Belgen met het probleem. Volgens Michaël Sels, het diensthoofd van de dieetafdeling van het UZA, is een grote groep mensen erin geslaagd om meer te bewegen en zelf te koken, maar was het niet voor iedereen even makkelijk. “Er zijn een heel aantal Belgen bij wie de afstand tussen hun bed, werkplek en koelkast nog nooit zo klein is geweest. Daardoor eten ze vaak meer. Ook stresseten komt nu meer voor wat mede die stijging kan verklaren”, zegt Sels.

Meer groenten en fruit

Slecht nieuws dus voor veel Belgen, want de gevolgen van overgewicht zijn niet mild. Zo heb je onder andere meer kans op hart- en vaatziekten, kanker en ernstige symptomen als je een coronabesmetting oploopt. Eugénie Nuyens besloot daarom om naar een diëtist te gaan. Volgens experts is dat een goed idee omdat je het best niet zomaar eender welk dieet uitprobeert. “Stap niet in een hype of in een trend. We weten dat maar vijf procent van de Belgen genoeg groenten eet en maar tien procent genoeg fruit. Ga gewoon voor meer groenten, meer fruit en meer volle granen. En de rest volgt vanzelf”, zegt Sels.