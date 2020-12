Bijna helft Antwerpse coke gevat op één terminal

Cocaïnehandel prijkt in ons land bovenaan op de lijst van criminele activiteiten en is goed voor bijna een vijfde van alle 330 dossiers van georganiseerde criminaliteit die de politie vorig jaar in België aanmeldde. De haven van Antwerpen is daar een cruciale schakel in. Zeven terminals zijn in zo'n mate het middelpunt van de drugssmokkel dat er sprake is van structurele infiltratie. Dat blijkt uit gedetailleerde cijfers van de douane over alle cocaïne die vorig jaar in de haven werd onderschept.