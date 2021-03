Bijna half miljoen inwoners nu gevaccineerd, campagne schakelt deze week versnelling hoger

Met de 495.090 geregistreerde vaccinaties zal allicht vandaag de half miljoenste persoon in België ergens zijn of haar vaccin krijgen. 307.749 mensen daarvan kregen ook al hun tweede prik, goed voor 2,68 procent van de volledige bevolking.

Vlaanderen staat het verst met het vaccineren: 317.000 inwoners kregen minstens een eerste prik, goed voor 4,79 procent van de bevolking. Net geen 200.000 onder hen of 2,97 procent kreeg al beide inentingen. Vooral in Brussel liggen die cijfers lager, met 2,44 procent minstens deels en nog maar 1,49 procent volledig gevaccineerde inwoners.

477.000 vaccins nog niet gezet

De voorbije dagen kwam er veel kritiek op de grote hoeveelheid vaccins die in de vriezers blijven liggen. In totaal kreeg ons land al 1,28 miljoen vaccins geleverd, en daar zijn er nu volgens de laatste cijfers 802.000 van toegediend. 477.704 vaccins zijn dus nog niet gezet, al wil de taskforce Vaccinatie daarbij niet over ‘overschot' spreken die niet gebruikt worden. Volgens de taskforce hebben al die vaccins een bestemming en zijn ze ingepland om deze en komende week in een arm geprikt te worden. Sowieso zit er ook vertraging op de registratie van de vaccinaties, terwijl die er niet is bij de registratie van de leveringen.

België ontving vorige week alleen al ongeveer 250.000 nieuwe dosissen, en in de loop van deze week komen er daar nog eens minstens 270.000 bij. De koelkasten met voorraden zullen dus verder gevuld geraken.

Versnelling hoger

De vaccinatiecampagne moet dan ook normaal gezien vanaf deze week een versnelling hoger schakelen. Alvast Vlaanderen wil deze week bijna 130.000 dosissen toedienen, wat 65 procent meer is dan de 78.000 van vorige week. Vooral in de ziekenhuizen gaat het om een forse inhaaloperatie. Tot 75.860 vaccins zullen er worden verdeeld onder het personeel, tegen slechts 28.088 vorige week. Voor het eerst zullen ook 65-plussers uit assistentiewoningen (serviceflats) aan de beurt komen. Concreet zijn er voor hen 15.318 spuitjes gepland, met het Pfizer-vaccin.

Voor de vaccinatiecentra, waar personeel uit de eerstelijnszorg een vaccin van AstraZeneca kan krijgen, blijft het aantal leveringen deze week beperkt tot 21.500 stuks. Dat is slechts een kleine toename tegenover vorige week. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid liet wel al verstaan dat er in de week van 8 maart 39.100 AstraZeneca-vaccins zullen worden verdeeld, en 12.564 Pfizervaccins. Die laatste zijn bestemd voor personeel uit de eerstelijnszorg dat ouder is dan 55 jaar. Volgens Joris Moonens, woordvoerder van het agentschap, zijn in de vaccinatiecentra de kinderziektes met de uitnodigingen bovendien zo goed als weggewerkt.

De sector voor personen met een handicap zal deze week iets minder bedeeld zijn dan vorige week: 13.758 vaccins versus 23.184. Tegen het einde van deze maand zou de campagne daar achter de rug moeten zijn.

In de Vlaamse woonzorgcentra tot slot is de vaccinatiecampagne nu al bijna afgerond. Ruim 98,85 procent van de vaccins zijn geleverd, deze week zullen er nog zo'n 3.053 Pfizer-vaccins worden toegediend. De effecten zijn duidelijk zichtbaar want het aantal corona-uitbraken is er al sterk afgenomen, aldus het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Tweede prik uitstellen?

Woensdag komen ook de regionale ministers van Volksgezondheid bij elkaar om zich te buigen over de adviezen van de Hoge Gezondheidsraad over aanpassingen aan de vaccinatiestrategie. Mogelijk zal er beslist worden om de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna niet na drie respectievelijk vier weken toe te dienen, maar slechts na zes en acht. Op die manier hoeft er geen voorraad in stock gehouden te worden voor die tweede prik en kunnen er de komende weken tijdelijk meer eerste dosissen toegediend worden. Ook de vraag of de tweede prik volledig kan worden weggelaten ligt op tafel, maar de kans dat daar een positief antwoord op komt, lijkt kleiner.

De tweede prik van de AstraZeneca-vaccins wordt sowieso pas na twaalf weken toegediend. De ministers zullen zich echter ook buigen over de vraag of dat vaccin ook mag worden toegediend aan 55-plussers. Studies uit andere landen tonen aan dat het vaccin bij hen even goed werkt als bij de jongere bevolking. Een positieve beslissing zal de logistieke keten in elk geval fors vereenvoudigen, federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) sprak gisteren zelfs over een ‘reset’ van de campagne in dat geval.

Op de kaart kan u de planning van de Vlaamse vaccinatiecentra van de voorbije en komende twee weken bekijken. Beweeg over een gemeente om te kijken hoeveel vaccins elk centrum krijgt:

