Bijna elke maand dode bij ongeval aan spooroverweg

Koen Geens (CD&V) scherp voor federale regering: “Godzijdank dat ik geen premier ben geworden”

“Ik ben ontgoocheld in Magnette en Bouchez. Zij wilden deze Vivaldi-regering, maar wat doen ze ermee?” CD&V-kopstuk Koen Geens is scherp voor de federale regering in een interview met ‘De Zondag’. Volgens hem is een staatshervorming onvermijdelijk als Vivaldi niets meer klaar krijgt. “Ik wil met twee woorden spreken, maar voorlopig doet de regering niet wat ze beloofd heeft.”

12 februari