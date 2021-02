Bijna een op de twee Vlamingen geen voorstander van uitgebreid vaderschapsverlof

Avondklok in Nederland blijft van kracht, hof schort vonnis van rechter op

6:17 De avondklok in Nederland blijft dan toch van kracht. Het gerechtshof in Den Haag heeft het vonnis van de rechter in kort geding over het opheffen ervan voorlopig opgeschort. Het hof deed dat op verzoek van de Staat, die hoger beroep heeft aangetekend tegen het vonnis. De Nederlandse politie heeft in verschillende steden extra agenten ingezet vanwege de vele oproepen op sociale media om de straat op te gaan voor bijvoorbeeld een feestje.