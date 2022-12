Bijna één op de tien Belgen vorig jaar slachtoffer van psychisch geweld

In 2021 werd 9,5 procent van de Belgen het slachtoffer van psychisch geweld buiten het gezin. Binnen het gezin en via internet was dat respectievelijk 2,9 en 4,2 procent. Dat blijkt vandaag uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2021, een grootschalig bevolkingsonderzoek van de federale politie in samenwerking met de lokale politie, de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken en lokale overheden.

Slechts in één op de vijf gevallen van psychisch geweld werd aangifte bij de politie gedaan van feiten van psychisch geweld. Wat fysiek geweld betreft, zegt 3,4 procent van de Belgen vorig jaar het slachtoffer te zijn geweest van feiten buiten het gezin, 1,3 procent binnen het gezin. In één op de drie gevallen deed het slachtoffer aangifte. Bij de vorige Veiligheidsmonitor, in 2018, was dat nog de helft. Mogelijk verhoogde de coronacrisis de drempel om naar de politie te stappen, bijvoorbeeld omdat politiekantoren beperkter open waren, luidt het.

Seksueel geweld

Ten slotte zegt 1,7 procent van de Belgen in 2021 het slachtoffer te zijn geweest van seksueel geweld buiten het gezin, 0,4 procent binnen het gezin. Vrouwen krijgen er vaker mee te maken dan mannen: in 73 procent van de gevallen van intrafamiliaal seksueel geweld is het slachtoffer een vrouw, buiten het gezin is dat zelfs 83 procent. Opvallend is dat 17,8 procent van de gevallen van intrafamiliaal seksueel geweld gemeld wordt door 65-plussers.

Ook seksueel geweld blijft vaak onder de radar: 25,4 procent van de slachtoffers van intrafamiliaal seksueel geweld zegt aangifte te hebben gedaan, buiten het gezin is dat 15,7 procent.

10.000 Belgen bevraagd

Voor de tiende editie van de Veiligheidsmonitor vulden eind 2021 bijna 100.000 Belgen van vijftien jaar of ouder een uitgebreide vragenlijst in over buurtproblemen, (on)veiligheidsgevoel, slachtofferschap, aangiftebereidheid en de politiewerking. Bijna 400.000 Belgen kregen de vragenlijst in de bus, een kwart vulde hem in. De vorige bevraging vond plaats in 2018.

Ben je zelf slachtoffer van psychisch of seksueel geweld? Bel voor hulp of antwoord op je vragen naar noodnummer 1712, vul het contactformulier op de website in, of chat met medewerkers.