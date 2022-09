Bijna één derde van klachten Ombudsdienst Energie gaat over uitblijven van eindafrekening

Vlaamse regering keurt akkoord over lastenver­de­ling in energie- en klimaatdos­siers goed

De Vlaamse regering heeft de princiepsovereenkomst over de ‘burden sharing’, of lastenverdeling in energie- en klimaatdossiers, goedgekeurd. Die overeenkomst onderhandelde Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) afgelopen week met de andere regio’s en de federale regering. Het akkoord, dat onder meer voorziet in een verdeling van het klimaatgeld, ligt ook voor bij de andere regeringen. “Het is een stap vooruit in een dossier dat jarenlang geblokkeerd zat en het is het resultaat van constructief onderhandelen”, aldus Demir.

