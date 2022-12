Bijna dubbel zoveel ongevallen door chauffeurs onder invloed van drugs: “Het is dweilen met de kraan open”

Video toont hoe agressieve reiziger treincon­duc­teur bedreigt: “Ik boks al je tanden eruit!”

Deze TikTokbeelden tonen hoe een jongeman helemaal tekeergaat tegen een treinconducteur. In de video is te zien hoe hij tegen de treinbegeleider gaat staan en hem probeert te intimideren. “Ik ga jou hier laten zitten, vriend!” en “Je kan mij toch niks doen, kankerhoertje dat je bent”, schreeuwt de man onder meer. De conducteur zelf slaagt erin zijn kalmte te bewaren, maar de reiziger houdt maar niet op. De exacte omstandigheden zijn nog niet bekend, maar spoorwegmaatschappij NMBS is niet te spreken over het voorval. “We veroordelen elke vorm van agressiviteit of geweld naar het personeel”, klinkt het daar.

6 december