Bijna derde van nieuwe wagens is elektrisch aangedreven

Akkoord bereikt over beperken van dagcontrac­ten in interimsec­tor: “Beteugelen van doorgesla­gen werknemers­flexi­bi­li­teit”

In de Nationale Arbeidsraad is een akkoord bereikt over het beperken van de dagcontracten in de interimsector. Dat melden de vakbonden. Het belangrijkste onderdeel van het akkoord is volgens hen de invoering van een extra RSZ-bijdrage die bedrijven moeten betalen bij het overmatige gebruik van dagcontracten.

19 juli