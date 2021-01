Bijna alle Vlaamse skireizen tot en met krokusvakantie geannuleerd - "Tientallen verdachte gevallen met afwijkende coronavariant na eerste test in Antwerpen”

Slangen op maandag. Het is de morele plicht van een regering om de regering van iedereen te zijn. Maar het is noch de plicht van de kiezer, noch van de oppositie om de regering als de hare te zien

5:00 Als het stormt in het Capitool, dan druppelt het in de Wetstraat. In het federale parlement tuimelden de verkozenen om ter verontwaardigdst over mekaar heen. Wat hebben de Verenigde Staten dat Hongkong, Saudi-Arabië of Rusland niet hebben, denk je dan. Misschien dat de monstruositeit waarmee die landen de rechtsstaat onderuithalen zich minder leent tot binnenlands gebruik dan de strapatsen van Trump.