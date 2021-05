(Bijna) alle leerlingen voltijds naar school: “Meer dan 90 procent in tweede en derde graad was op school”

Groen wil centrale examencom­mis­sie bijsturen, Weyts is tegen: “Niet omdat er veel gebuisden zijn, dat schuld bij examencom­mis­sie ligt”

14:15 Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) wil dat de examencommissie, waar leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs hun diploma kunnen halen, bijgestuurd wordt. Ze spreekt over een “vangnet met gaten”. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft evenwel geen oren naar de vraag van Groen. “Het is niet omdat er in een bepaalde richting minder geslaagden zijn dat dat te wijten is aan het examen. Het kan ook te maken hebben met de instroom en met de motivatie”, zegt Weyts in een reactie aan Belga.