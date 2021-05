Bijna alle bouwbedrijven kampen met bevoorradingsproblemen

Ook belastin­gen gaan omhoog na corona: dit is wat experten voorspel­len

14 mei Geloof ze niet: politici die beweren dat de belastingen niet omhoog zullen gaan. Want naast hogere prijzen zullen we de coronarekening ook vanaf volgend jaar op onze belastingbrief voelen. Dat zeggen althans verschillende experts. “Dit jaar is het nog Sinterklaas, maar vanaf volgend jaar komt Zwarte Piet.”