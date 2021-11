Bijna alle Belgische kinderen sterk blootgesteld aan chemische stoffen zoals pesticiden, antibiotica of insecticiden

Veertig procent van de kinderen had vier tot zes stoffen in het haar, en 29 procent één tot drie. Voor de laatste twee groepen betekent dat dat er respectievelijk een gemiddelde of beperkte chronische toxiciteit is. Opvallend: bij de helft van de kinderen werden substanties aangetroffen die eigenlijk verboden zijn door Europese wetgeving. In totaal werden 23 verschillende verboden polluenten ontdekt, waaronder het pesticide ‘DNOC’, dat al verboden is sinds 1999. Een andere onkruidverdelger, Atrazine, is sinds 2012 verboden, maar was aanwezig bij een kind. “We zijn geschokt”, reageert Simon November, woordvoerder van Test Aankoop. “De frequentie van controles op producten die bestemd zijn voor de Belgische markt, moeten opgevoerd worden.”