Bijna alle alarmen gaan af op het coronadashboard: moeten we nu echt vrezen voor die derde golf?

1. Ziekenhuisopnames met 14 procent gestegen

Voor biostatisticus Geert Molenberghs komt de stijging van de ziekenhuisopnames niet onverwacht. “Herinner u de wiskundige modellen van professor biostatistiek Niel Hens, die na de krokusvakantie door premier Alexander De Croo (Open Vld) werden getoond. Daarin was het effect van de Britse variant op de hospitalisaties berekend volgens drie scenario’s. Dat die variant besmettelijker was dan het oorspronkelijke virus was al bekend, maar we wisten nog niet hoevéél besmettelijker hij zou uitpakken. Het is 50 procent geworden. We volgen zeer goed de blauwe curve en zijn weggebleven van het meest dramatische scenario (70 procent) maar ook van het meest gunstige (30 procent besmettelijker).”