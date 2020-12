Bijna 9 miljoen euro voor stadsvernieuwingsprojecten in 7 Vlaamse steden

Vlaamse regering komt met 'correspon­den­tie­tests' tegen discrimina­tie

19 december De Vlaamse regering komt met een systeem van 'correspondentietests' tegen discriminatie. Het gaat om fictieve sollicitaties of fictieve aanmeldingen voor een woning. De regering stelde eerder dit jaar een expertencomité samen om een monitoringsysteem uit te werken dat discriminatie in kaart moet brengen. Dat gebeurde na een discussie, ook binnen de meerderheid, over het al of niet invoeren van praktijktests.